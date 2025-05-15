Супермен возвращается: что скрывается за новым трейлером от Джеймса Ганна?

DC Studios и Джеймс Ганн представили трейлер фильма "Супермен", выход которого запланирован на 11 июля 2025 года.
Ролик, набравший миллионы просмотров за первые часы, показывает ключевой момент: журналистка Лоис Лейн (Рэйчел Броснахан) берёт интервью у героя (Дэвид Коренсвет), арестованного после остановки войны в одиночку.
Это первый сольный проект о Супермене за 11 лет — после "Человека из стали" Зака Снайдера, собравшего 670 млн долларов в мировом прокате.
Ганн, совмещающий роль режиссёра и сценариста, собрал звёздный состав: Николас Хоулт в роли Лекса Лютора, Скайлар Гизондо (Джимми Олсен), Энтони Карриган (Метаморфо) и Натан Филлион (Зелёный Фонарь).
Рэйчел Броснахан в интервью Variety призналась, что мечтала сыграть Лоис Лейн: "Она умна, амбициозна и остроумна. Джеймс Ганн — гений, который понимает дух DC".
Фильм станет стартом новой эры DC, закрыв предыдущую вселенную, завершившуюся "Акваменом и Потерянным царством" в 2023-м.
«Суперме́н» (англ
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.