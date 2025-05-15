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Дакота Джонсон раскрыла парадоксальный секрет: я никогда ни с кем не встречалась

1:02
Кино » Зарубежное кино

Дакота Джонсон, известная по роли в "50 оттенках серого", в интервью Elle удивила поклонников парадоксальным признанием: "Я никогда ни с кем не встречалась".

Дакота Джонсон
Фото: commons.wikipedia.org by Pietro Luca Cassarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дакота Джонсон

Несмотря на публичные романы с Ноем Гершем, Джорданом Мастерсоном, Мэттью Хитом и помолвку с Крисом Мартином из Coldplay в 2024-м, актриса настаивает, что не искала настоящей любви.

"Любовь — это страшно и прекрасно одновременно. У меня были парни, но я даже не пользовалась приложениями для знакомств", — заявила она, назвав романтику "уродливой и прекрасной" стороной человечества.

Фанаты в замешательстве: "Как она определяет отношения?", "Значит, Крис Мартин — не серьёзно?". Напомним, пару связывал пятилетний роман, но после объявления о помолвке в марте 2024-го статус их союза стал неясен.

Ранее Андрей Малахов заявил, что готов сделать интервью с Настей Ивлеевой.

Уточнения

Дакота Майи Джонсон (англ. Dakota Mayi Johnson; род. 4 октября 1989, Остин, Техас, США) — американская актриса и модель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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