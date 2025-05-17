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Почему Анастасия Макеева не смогла стать мамой: откровенное признание актрисы

1:29
Кино

Актриса Анастасия Макеева уже четыре года счастлива с мужем Романом Мальковым. Они хотели бы стать родителями, но у Макеевой есть проблемы с зачатием, хотя со здоровьем у неё всё в порядке.

Анастасия Макеева
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анастасия Макеева

Макеева считает, что в её возрасте уже сложно забеременеть. Она согласна с мнением, которое пошло ещё с советских времён, о том, что после 25 лет становиться матерью уже поздно.

"Я совершенно здоровый человек, но у меня очень мало клеток, пригодных к оплодотворению, чтобы родить самой. Если бы я сделала анализ на антимюллеров гормон в 20 лет, я бы знала об этом заранее, но, увы, я этого не сделала. Не зря в советские годы говорили, что в 25 женщина — уже старородящая. Всё так и есть: чем старше ты становишься, тем меньше у тебя овариальный резерв", — сказала Макеева в беседе с Леди Mail.

Также она призналась, что очень рада тому, что у неё с мужем венчаный брак. Друзья советовали им не совершать такой шаг, ведь это слишком большая ответственность, однако актёры поступили, как сами хотели.

"Потом вдруг наступила такая благодать. Такое ощущение, что мы сегодня живём, как та роза у Экзюпери, под хрустальным колпаком, под защитой Господа. И что бы люди сегодня ни делали, как бы ни пытались нас поссорить, нам все нипочём", — заявила актриса.

Уточнения

Анастаси́я Васи́льевна Маке́ева (полное имя — Анастасия Васильевна Малькова-Макеева; род. 23 декабря 1981, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, фотомодель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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