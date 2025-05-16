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Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров

1:10
Кино » Зарубежное кино

Фильм "Дипломат", вышедший на Netflix 9 мая 2025 года, мгновенно стал хитом платформы.

Телевизор
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телевизор

Основанная на реальных событиях драма рассказывает о дипломате Джей Пи Сингхе (Джон Абрахам), который пытается вызволить из Пакистана молодую индианку Узму (Садия Хатееб). Девушку обманом выдали замуж, лишив свободы. Трёхчасовая лента сочетает напряжённый сюжет, экшен и глубокий социальный подтекст.

Зрители отмечают игру Абрахама, воплотившего образ решительного героя, и пронзительную актёрскую работу Хатееб. Режиссёрский подход, балансирующий между триллером и психологической драмой, уже называют "новым словом в жанре". Фильм занял первое место в топе Netflix в 70 странах, включая США, Испанию и Латинскую Америку.

"Это история не только о борьбе, но и о человечности в условиях бюрократии", — комментируют зрители.

Несмотря на длительность, лента удерживает внимание до финальных титров, раскрывая реальные сложности международных миссий.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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