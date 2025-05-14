Новая жизнь за границей: Чулпан Хаматова призналась, что не может забыть Россию

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Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию после начала СВО, впервые откровенно призналась в тоске по России.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чулпан Хаматова

Во время визита в Грузию актриса увидела в аэропорту рейс до Москвы, и это вызвало у неё сильное эмоциональное потрясение.

"Перехватило дыхание, будто сердце сжалось. Но я не могу рискнуть — у меня трое детей, которые зависят от моего выбора", — поделилась Хаматова в интервью, опубликованном Telegram-каналом "Хуже и не скажешь".

Актриса отметила, что, несмотря на попытки построить новую жизнь, чувство ностальгии остаётся острым: "Казалось, всё пройдено, но нет — Родина не отпускает".

Хаматова переехала в Ригу, где у неё была недвижимость, однако театральная карьера за рубежом не сложилась. По словам артистки, ей отказывали в ролях из-за незнания латышского языка, что стало серьёзным ударом.

Ранее продюсер "Барановских бабушек" объяснила ностальгию Европы по русским исполнителям.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.

