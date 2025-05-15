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750 часов работы и 1,3 тонны магии: как оживили дракона из фильма Гарри Поттер и Кубок огня

1:35
Кино » Зарубежное кино

В центре Лондона появился огнедышащий гигант из вселенной "Гарри Поттера": 25-метровый аниматронный дракон, прикованный цепями, прошествовал по улицам столицы, повторяя сцену побега из фильма "Кубок огня".

Дракон с огнем
Фото: unsplash.com by Mateus Campos Felipe is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дракон с огнем

Шоу организовали к запуску выставки "Турнир трёх волшебников: Создание чемпионов" в Warner Bros. Studio Tour London, приуроченной к 20-летию киноленты.

Монстр весом 1,3 тонны, воссоздающий Венгерскую хвосторогу, рычал и двигал головой, поражая зрителей у Вестминстерского моста, Кингс-Кросс и других локаций.

Дракон, разработанный Джо Скоттом — автором оригинальных аниматроников для фильма, имеет подвижные глаза, пасть с 38 зубами и 119 ручной работы шипов. На его создание ушло 750 часов: 3D-печать головы, стекловолокно и десятки деталей, воссозданных по чертежам 2005 года.

"Спустя 20 лет вернуться к проекту было волшебно. Это командная работа инженеров и дизайнеров", — поделился Скотт.

Выставка, открывшаяся 15 мая, продлится до сентября 2025 года. Гости увидят, как снимали турнирные испытания: от подводных сцен до прибытия студентов Шармбатона и Дурмстранга. В новом павильоне раскроют секреты спецэффектов — например, как Дэниел Рэдклифф "задерживал дыхание" под водой.

Уточнения

Га́рри По́ттер и Ку́бок огня́ (англ. Harry Potter and the Goblet of Fire) — четвёртая книга о приключениях Гарри Поттера, написанная английской писательницей Джоан Роулинг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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