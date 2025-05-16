Стал известен сюжет нового фильма Капитан Америка: Новый мир

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Названа дата премьеры для фильма "Капитан Америка: Новый мир", последней части о Капитане Америке во вселенной Marvel Cinematic Universe производства Marvel Studios.

Фото: commons.wikimedia.org by The Conmunity - Pop Culture Geek from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Marvel

Поклонники смогут насладиться захватывающим действием фильма, наблюдая, как Сэм Уилсон в образе Капитана Америки противостоит таинственному заговору, достигшему апогея с появлением Красного Халка.

В ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес, Шира Хаас и другие.

Сюжет фильма строится вокруг международной интриги, в которую попадает Сэм после встречи с недавно избранным президентом США Таддеусом Россом. Ему предстоит выяснить причины глобального заговора, пока истинный злодей не заставил весь мир буквально покраснеть.

Фильм "Капитан Америка: Новый мир" уже доступен на цифровых платформах, а релиз на Blu-ray запланирован на 13 мая.

Уточнения

Капитан Аме́рика (англ. Captain America), настоящее имя — Стив Ро́джерс (англ. Steve Rogers) — супергерой комиксов издательства Marvel Comics, являющийся одним из самых известных персонажей в мире комиксов.

