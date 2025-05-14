Скандал на Каннском кинофестивале: как Жульет Бинош прокомментировала дело Депардье?

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

На пресс-конференции жюри 78-го Каннского кинофестиваля во главе с Жульет Бинош обсудили острые темы: от осуждения Жерара Депардье до новых дресс-кодов.

Фото: commons.wikipedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жюльет Бинош

Актриса прокомментировала приговор коллеге (18 месяцев условно за сексуальное насилие), отвергнув ярлык "священный монстр".

"Он человек, чьи поступки оценены судом. Сакральность — в творчестве, а не в статусе", — отметила она.

Бинош уклонилась от вопроса о неподписании петиции против войны в Газе: "Объясню позже". Писательница Лейла Слимани, напротив, заявила: "Даже в темноте мы должны защищать красоту и поэзию".

Актёр Джереми Стронг ("Наследники") связал свою роль в фильме о молодом Трампе с проблемой фейковых новостей: "Мой герой Рой Кон — отец "альтернативных фактов". Сейчас я в жюри, чтобы противостоять этому".

Отдельной темой стал новый дресс-код: запрет прозрачных и глубоко декольтированных платьев на красной дорожке.

Уточнения

Жюлье́т Бино́ш (фр. Juliette Binoche [ʒyljɛt biˈnɔʃ]; род. 9 марта 1964[…], XII округ Парижа) — французская актриса.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

