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В фильме Супер Марио должны появиться эти два классических персонажа

1:25
Кино

Предлагается включить двух классических персонажей — Вария и Валуига — в продолжение фильма "Супер Марио Бразерс".

Игровая приставка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игровая приставка

По мнению автора, включение этих персонажей освежило бы сюжет и добавило юмора, поскольку они обладают совершенно иными характерами по сравнению с Боузером, основным антагонистом оригинальной ленты.

Варию и Валуигу называют "разбойниками", известными своими проделками против братьев Марио и Луиджи. Их участие позволило бы создать уникальные сцены и добавить разнообразия в повествование.

Автор подчеркивает, что зрители любят обоих героев и хотят видеть их в кино. Более того, присутствие этих персонажей могло бы расширить роли второго плана, особенно уделив больше внимания Луиджи, чья фигура традиционно остается второстепенной.

Кроме того, автор обращает внимание на возможность углубления братской связи между Марио и Луиджи благодаря совместному противостоянию новым злодеям. Это укрепило бы динамику команды, сделав Луиджи более заметным героем и способствуя развитию его характера.

Автор заключает, что появление Вария и Валуиги внесёт разнообразие в фильм, позволит сделать его уникальнее и предоставит зрителям долгожданное развлечение от любимых игровых персонажей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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