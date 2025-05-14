В новой части Аватара заменили главного героя: это больше не Джейк Салли

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Аватар: Огонь и пепел", судя по всему, представит новую группу во франшизе Джеймса Кэмерона, а новые сведения о картине намекают на возможное изменение главного героя.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickge4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аватар: Легенда об Аанге

Судя по имеющейся информации о фильме "Огонь и пепел", события будут развиваться вслед за фильмом "Аватар: Путь воды", где действуют Джейк Салли и его семья, однако также предстоит раскрыть ранее неизвестную, мрачную сторону народа На'ви. Этот новый акцент, похоже, готовит почву для появления нового ведущего персонажа, который продолжит историю в последующих частях серии.

"Аватар" — огромная франшиза с огромной глобальной популярностью, и уже разрабатывается несколько продолжений. До сих пор центральным персонажем серии оставался Джейк Салли в исполнении Сэма Уортингтона.

Однако после выхода фильма "Огонь и пепел" подробности дальнейшего развития сюжета и потенциального лидера остаются неясными. Ходят слухи, что в одном из продолжений На'ви появятся на Земле, а также существуют предположения о нескольких временных скачках. Учитывая всё это, информация из фильма "Огонь и пепел" может подготовить появление нового центрального персонажа и мрачной судьбы для Джейка Салли.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.

