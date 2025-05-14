Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций

Netflix запустил глобальное обновление интерфейса, вызвав волну недовольства среди подписчиков.
Платформа полностью изменила визуальное оформление: вместо компактных плакатов появились крупные блоки с закруглёнными краями, а при наведении курсора автоматически запускаются трейлеры. Меню переместилось в верхнюю часть экрана, а раздел "Мой Netflix" теперь отображает персональные рекомендации на основе ИИ.
Однако главным разочарованием стало удаление двух популярных функций — секций "Новые и популярные" и "Категории". Первая позволяла отслеживать грядущие премьеры и топ-10, вторая — фильтровать контент по жанрам. Теперь для поиска категорий нужно использовать значок лупы, а информация о будущих релизах стала недоступной.
Netflix объясняет это стремлением удержать пользователей в интерфейсе дольше, но подписчики возмущены: "Приходится бесконечно скроллить, чтобы найти что-то новое".
Ещё одна новинка — TikTok-подобная лента в мобильном приложении, где трейлеры прокручиваются вертикально. Платформа также внедрила чат с OpenAI для персонализированных советов. Но критики отмечают, что аналогичные фишки уже были у конкурентов, например, у сервиса Filmtoro.
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
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