Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Netflix запустил глобальное обновление интерфейса, вызвав волну недовольства среди подписчиков.

Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Платформа полностью изменила визуальное оформление: вместо компактных плакатов появились крупные блоки с закруглёнными краями, а при наведении курсора автоматически запускаются трейлеры. Меню переместилось в верхнюю часть экрана, а раздел "Мой Netflix" теперь отображает персональные рекомендации на основе ИИ.

Однако главным разочарованием стало удаление двух популярных функций — секций "Новые и популярные" и "Категории". Первая позволяла отслеживать грядущие премьеры и топ-10, вторая — фильтровать контент по жанрам. Теперь для поиска категорий нужно использовать значок лупы, а информация о будущих релизах стала недоступной.

Netflix объясняет это стремлением удержать пользователей в интерфейсе дольше, но подписчики возмущены: "Приходится бесконечно скроллить, чтобы найти что-то новое".

Ещё одна новинка — TikTok-подобная лента в мобильном приложении, где трейлеры прокручиваются вертикально. Платформа также внедрила чат с OpenAI для персонализированных советов. Но критики отмечают, что аналогичные фишки уже были у конкурентов, например, у сервиса Filmtoro.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

