Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем отличался советский мопед от мотоцикла и велосипеда
Минус 5 кг без тренировок: правда о похудении на диване
Обманка на тарелке: кажется, обычная котлета, но после первого укуса уже не остановиться
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране

Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций

1:20
Кино » Зарубежное кино

Netflix запустил глобальное обновление интерфейса, вызвав волну недовольства среди подписчиков.

Netflix
Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Netflix

Платформа полностью изменила визуальное оформление: вместо компактных плакатов появились крупные блоки с закруглёнными краями, а при наведении курсора автоматически запускаются трейлеры. Меню переместилось в верхнюю часть экрана, а раздел "Мой Netflix" теперь отображает персональные рекомендации на основе ИИ.

Однако главным разочарованием стало удаление двух популярных функций — секций "Новые и популярные" и "Категории". Первая позволяла отслеживать грядущие премьеры и топ-10, вторая — фильтровать контент по жанрам. Теперь для поиска категорий нужно использовать значок лупы, а информация о будущих релизах стала недоступной.

Netflix объясняет это стремлением удержать пользователей в интерфейсе дольше, но подписчики возмущены: "Приходится бесконечно скроллить, чтобы найти что-то новое".

Ещё одна новинка — TikTok-подобная лента в мобильном приложении, где трейлеры прокручиваются вертикально. Платформа также внедрила чат с OpenAI для персонализированных советов. Но критики отмечают, что аналогичные фишки уже были у конкурентов, например, у сервиса Filmtoro.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Экономика и бизнес
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Чем отличался советский мопед от мотоцикла и велосипеда
Минус 5 кг без тренировок: правда о похудении на диване
Обманка на тарелке: кажется, обычная котлета, но после первого укуса уже не остановиться
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.