Мне не нравится: Диана Арбенина назвала главную ошибку сценаристов российских биографических фильмов

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Диана Арбенина перечислила недостатки современных российских биографических фильмов.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Арбенина

Арбенина уверена, что сценаристы слишком небрежно обращаются с историческими материалами, на которые нужно опираться в первую очередь, когда стоит задача показать жизнь реальной личности. Певица отметила, что герои получаются не такими, какими они были в реальности, а такими, какими их создают на экране.

"Мне не нравится. Я могу выделить, конечно же, сериал "Первый номер", потому что Цыганов играет Багирова. Это прототип его. Вот это действительно удачно. Это такая романтизация. Мне кажется, что так нужно преподносить героев, а всё остальное меня не особо впечатлило", — таким мнением поделилась Арбенина в беседе с WomanHit.

Также она обратила внимание на то, что, о ком бы ни снимались эти фильмы, все они создаются по одному и тому же шаблону.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении — Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, художница и писательница.

