Никита Кологривый удивил Анну Пересильд: звезда рассказала о поразительной трансформации актёра

Анна Пересильд рассказала в интервью Надежде Стрелец, что она в восторге от Никиты Кологривого.
Актриса порассуждала насчёт звёздной болезни, которую так или иначе переживают многие её коллеги, и отметила, что Кологривый уже прошёл этот период и отделался от "звёздности". Теперь он больше не тот скандалист, каким его запомнили многие, а абсолютно милый и приятный молодой человек, общение с которым вызывает лишь положительные эмоции.
"Я хочу сказать, что Никита уже восстановился… А вот недавно я его увидела на какой-то премьере, и он такой чудесный, какой-то очень простой, очень хороший", — поделилась Пересильд.
Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.
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