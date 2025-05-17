Никита Кологривый удивил Анну Пересильд: звезда рассказала о поразительной трансформации актёра

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Анна Пересильд рассказала в интервью Надежде Стрелец, что она в восторге от Никиты Кологривого.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Кологривый

Актриса порассуждала насчёт звёздной болезни, которую так или иначе переживают многие её коллеги, и отметила, что Кологривый уже прошёл этот период и отделался от "звёздности". Теперь он больше не тот скандалист, каким его запомнили многие, а абсолютно милый и приятный молодой человек, общение с которым вызывает лишь положительные эмоции.

"Я хочу сказать, что Никита уже восстановился… А вот недавно я его увидела на какой-то премьере, и он такой чудесный, какой-то очень простой, очень хороший", — поделилась Пересильд.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.

