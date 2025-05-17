Теннант прервал молчание о сериале Доктор Кто — но его слова всё усложнили

Дэвида Теннанта усиленно расспрашивали насчёт возможного возвращения в ТАРДИС на красной дорожке на церемонии вручения премии BAFTA TV Awards.
Дэвид Теннант подтвердил, что не планирует возвращаться в "Доктора Кто", по крайней мере, в ближайшем будущем.
Любимый актёр сделал комментарии во время беседы с Deadline, объяснив изданию, что шоу идёт уже "шестьдесят лет и не показывает никаких признаков остановки".
"И отчасти то, что делает его таким ярким, заключается в том, что оно продолжает обновляться и находить новые способы рассказывать истории… И, насколько я знаю, это происходит без меня какое-то время", — добавил Дэвид.
Отвечая на слухи о том, что он может вернуться в сериал, актёр ответил, что обязательно поделился бы этой новостью, если бы это была правда.
Теннант впервые сыграл Десятого Доктора в течение широко известного трёхсезонного отрезка между 2005 и 2010 годами и с тех пор сделал пару громких возвращений — в последний раз в трёх специальных выпусках, посвящённых 60-летию шоу в 2023 году.
Дэ́вид Джон Те́ннант (англ. David John Tennant, при рождении Макдо́нальд (англ. McDonald); род. 18 апреля 1971, Батгейт, Шотландия) — шотландский актёр театра и кино.
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