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Теннант прервал молчание о сериале Доктор Кто — но его слова всё усложнили

1:13
Кино

Дэвида Теннанта усиленно расспрашивали насчёт возможного возвращения в ТАРДИС на красной дорожке на церемонии вручения премии BAFTA TV Awards.

Дэвид Теннант
Фото: flickr.com by Rach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дэвид Теннант

Дэвид Теннант подтвердил, что не планирует возвращаться в "Доктора Кто", по крайней мере, в ближайшем будущем.

Любимый актёр сделал комментарии во время беседы с Deadline, объяснив изданию, что шоу идёт уже "шестьдесят лет и не показывает никаких признаков остановки".

"И отчасти то, что делает его таким ярким, заключается в том, что оно продолжает обновляться и находить новые способы рассказывать истории… И, насколько я знаю, это происходит без меня какое-то время", — добавил Дэвид.

Отвечая на слухи о том, что он может вернуться в сериал, актёр ответил, что обязательно поделился бы этой новостью, если бы это была правда.

Теннант впервые сыграл Десятого Доктора в течение широко известного трёхсезонного отрезка между 2005 и 2010 годами и с тех пор сделал пару громких возвращений — в последний раз в трёх специальных выпусках, посвящённых 60-летию шоу в 2023 году.

Уточнения

Дэ́вид Джон Те́ннант (англ. David John Tennant, при рождении Макдо́нальд (англ. McDonald); род. 18 апреля 1971, Батгейт, Шотландия) — шотландский актёр театра и кино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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