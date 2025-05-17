Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ВАЗ-2101 был ближе к Ferrari, чем к Fiat
Москва меняет правила игры: массовые новостройки уходят в прошлое — почему так происходит
Дональд Трамп в день переговоров России и Украины заговорил о Тейлор Свифт: перестала быть горячей
Смола тополя: невидимый вред, который проявляется позже
Упаковка по любви: как не платить за багаж и выглядеть шикарно
Напряжённые бёдра и боль в пояснице? Справиться с этим можно всего за 5 шагов
Она кипит внутри: Венера оказалась геологически живой — и тревожно похожей на Землю
Не машет, а предупреждает: что значит каждый взмах кошачьего хвоста
Падение или рост? Эксперт раскрыл будущее рубля после стамбульских переговоров

Том Круз вспоминает, как сестра столкнула его с Дастином Хоффманом — это изменило всё!

2:02
Кино

В это трудно поверить после 40 лет суперзвёздного статуса, но было время, когда Том Круз был ещё не на вершине славы.

Дастин Хоффман
Фото: commons.wikimedia.org by Gorup de Besanez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дастин Хоффман

Выступая на мероприятии в кинотеатре BFI в Лондоне, звезда фильма "Миссия невыполнима" рассказал, что именно благодаря поддержке своей сестры он получил свою роль в "Человеке дождя". В 1984 году 22-летний Круз обедал со своей сестрой в Нью-Йорке, когда она заметила в ресторане знакомое лицо.

"Она сказала: "А вот и Дастин Хоффман". Я поднял глаза и увидел его в шляпе — он снимался в "Смерти коммивояжёра" и заказывал еду на вынос", — приводит Variety слова Круза.

Сестра убедила Тома подойти к актёру и представиться. Круз колебался, не желая беспокоить Хоффмана, но сказал, что сестра была настойчивой.

Сестра заявила Крузу, что, если он этого не сделает, она просто подойдёт к Хоффману и скажет, кто её брат, но Том ответил, что это будет унизительно, поскольку Дастину его имя ни о чём не скажет. В конце концов знакомство всё-таки состоялось.

"Когда я уходил, он сказал: "Я хочу сняться с вами в фильме". И я ответил: "Это было бы здорово, сэр". "Так и случилось, и, по сути, год спустя он прислал мне сценарий "Человека дождя", — вспомнил Том Круз.

Этот момент стал переломным в карьере Круза. В 1986 году он закрепил свою славу, появившись в фильмах "Лучший стрелок" и "Цвет денег". Когда в 1988 году "Человек дождя" наконец вышел на экраны и получил премию "Оскар" за лучшую картину, Круз стал одной из крупнейших кинозвёзд в мире.

Хотя знакомство двух кинозвёзд в ресторане — это совсем не то же самое, что на рабочем месте, поддержка сестры Круза соответствует экспертным советам о том, как продвинуться по карьерной лестнице.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Наука и техника
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Кондиционер в бокале: замороженная маргарита, которая спасает от жары
Весной в теплице? Сделайте это с сидератами — и забудете про удобрения
Ключ в замке: роковая ошибка, которой вы подвергаете свой дом
Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.