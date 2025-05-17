Том Круз вспоминает, как сестра столкнула его с Дастином Хоффманом — это изменило всё!

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В это трудно поверить после 40 лет суперзвёздного статуса, но было время, когда Том Круз был ещё не на вершине славы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gorup de Besanez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дастин Хоффман

Выступая на мероприятии в кинотеатре BFI в Лондоне, звезда фильма "Миссия невыполнима" рассказал, что именно благодаря поддержке своей сестры он получил свою роль в "Человеке дождя". В 1984 году 22-летний Круз обедал со своей сестрой в Нью-Йорке, когда она заметила в ресторане знакомое лицо.

"Она сказала: "А вот и Дастин Хоффман". Я поднял глаза и увидел его в шляпе — он снимался в "Смерти коммивояжёра" и заказывал еду на вынос", — приводит Variety слова Круза.

Сестра убедила Тома подойти к актёру и представиться. Круз колебался, не желая беспокоить Хоффмана, но сказал, что сестра была настойчивой.

Сестра заявила Крузу, что, если он этого не сделает, она просто подойдёт к Хоффману и скажет, кто её брат, но Том ответил, что это будет унизительно, поскольку Дастину его имя ни о чём не скажет. В конце концов знакомство всё-таки состоялось.

"Когда я уходил, он сказал: "Я хочу сняться с вами в фильме". И я ответил: "Это было бы здорово, сэр". "Так и случилось, и, по сути, год спустя он прислал мне сценарий "Человека дождя", — вспомнил Том Круз.

Этот момент стал переломным в карьере Круза. В 1986 году он закрепил свою славу, появившись в фильмах "Лучший стрелок" и "Цвет денег". Когда в 1988 году "Человек дождя" наконец вышел на экраны и получил премию "Оскар" за лучшую картину, Круз стал одной из крупнейших кинозвёзд в мире.

Хотя знакомство двух кинозвёзд в ресторане — это совсем не то же самое, что на рабочем месте, поддержка сестры Круза соответствует экспертным советам о том, как продвинуться по карьерной лестнице.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

