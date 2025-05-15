Вся недвижимость в одни руки: кому достанется наследство Нины Гребешковой

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Недавно не стало знаменитой советской актрисы Нины Гребешковой — вдовы Леонида Гайдая. От них осталась двухкомнатная квартира и дача, и теперь стало известно, кому достанется эта недвижимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключ

Ольга Гайдай — единственная дочь режиссёра и актрисы. Именно она получит наследство. Ольга не пошла по стопам родителей. Она выучилась на экономиста и работает в банке.

Известно, что Гайдай никогда не экономил и тратил деньги столько, сколько ему хотелось. В основном деньги уходили на нужды семьи и работу. Звёздная семья не жила настолько богато, как это любят ей приписывать, но и не бедствовала. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Ни́на Па́вловна Гребешко́ва (29 ноября 1930, Москва — 10 мая 2025, там же) — советская и российская киноактриса; заслуженная артистка Российской Федерации (2001).

