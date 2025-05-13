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Культовый военный фильм Империя Солнца стал триумфом Стивена Спилберга

1:21
Кино

В этом культовом фильме о Второй мировой войне снялся дуэт культовых актёров за несколько лет до того, как они стали звёздами.

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Киноплёнка

Немногие режиссёры пользуются таким уважением и являются такими плодовитыми, как Стивен Спилберг.

"Империя солнца" — лишь одна из многих жемчужин этого режиссёра. Этот культовый военный фильм, возможно, не имел финансового успеха, но это один из многих триумфов Спилберга в глазах критиков.

Его душераздирающие детали и эпическое повествование легко захватывают зрителей. Богатая визуальная составляющая и тщательное планирование только усиливают эффект погружения.

"Империя солнца" — это больше, чем шедевр военного кино. Это также одна из первых работ двух ныне культовых звёзд. В 1987 году мало кто слышал о Бене Стиллере. Ещё меньше людей знали о молодом и подающем надежды Кристиане Бэйле

Фильм снят по одноимённому полуавтобиографическому роману Дж. Г. Балларда. С точки зрения сюжета, "Империя солнца" отличается от стандартного фильма о Второй мировой войне. Он мало похож на большинство военных фильмов. Именно этим он и привлекателен для зрителей. 

Уточнения

Сти́вен А́ллан Спи́лберг (англ. Steven Allan Spielberg; род. 18 декабря 1946[…], Цинциннати, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Одна из ключевых фигур эры Нового Голливуда, пионер современного блокбастера и самый коммерчески успешный режиссёр в истории мирового кинематографа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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