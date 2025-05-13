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Ошеломительный успех: мультфильм Царь Царей побил рекорды по кассовым сборам

1:19
Кино

Мультфильм "Царь Царей" превзошёл все ожидания по кассовым сборам, которые пришлись на пасхальные праздники.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кинотеатр

Учитывая то насколько хорошо в последние месяцы шли фильмы на христианскую тематику, Мэл Гибсон, возможно, испытывает облегчение по поводу кассовых сборов своего запланированного продолжения "Страстей Христовых".

Корейский мультфильм "Царь царей" стал самым кассовым фильмом в истории внутреннего проката. Картина заработала более чем в четыре раза больше заявленного бюджета в мировом прокате.

Сборы в США составили 57 миллионов долларов, а на зарубежных рынках — более 6 миллионов долларов. "Царь царей" на сегодняшний день собрал почти 64 миллиона долларов по всему миру. При бюджете в 15 миллионов долларов, фильм на религиозную тематику не дотянул примерно на 1 миллион долларов до рекордных сборов "Дороги на Эльдорадо", высокобюджетного анимационного фильма DreamWorks, который провалился в прокате в 2000 году, но стал культовым. 

Фильм получил хорошие отзывы, но ошеломил зрителей. Фильмы, основанные на вере, как правило, получают высокие оценки зрителей, что недавно наблюдалось с трилогией "Избранный: Тайная вечеря". 

Уточнения

Мел Колм-Килле Дже́рард Ги́бсон (англ. Mel Colm-Cille Gerard Gibson; род. 3 января 1956 года, Пикскилл, штат Нью-Йорк, США) — австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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