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Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло

1:08
Кино » Зарубежное кино

Джеймс Ганн, глава DC Studios, опроверг слухи о том, что Мэтт Ривз покинул пост режиссёра сиквела "Бэтмена".

Бэтмен
Фото: unsplash.com by Michael Marais, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бэтмен

Ранее издание Production Weekly сообщило, что Ривз останется только сценаристом, а съёмки начнутся в 2026 вместо конца 2025 года. Однако Ганн в соцсетях заявил: "Мэтт всё ещё у руля".

Несмотря на опровержение, путаница вызвала ажиотаж. Источники предполагают, что данные Production Weekly могли быть ошибкой. Warner Bros. официально не комментирует ситуацию, но подтверждает: релиз запланирован на 1 октября 2027 года.

Первый фильм с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена собрал 766 млн долларов в 2022-м, а сериал "Пингвин" с Коллином Фарреллом стартует на Max этой осенью.

Ривз, занятый разработкой вселенной "Тёмного рыцаря", ранее заявлял, что сиквел углубит психологический портрет героя и представит новых злодеев.

 

Уточнения

Мэ́ттью Джордж Ривз (англ. Matthew George Reeves, род. 27 апреля 1966) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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