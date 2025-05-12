Осьминоги! от Фиби Уоллер-Бридж: как культурный успех сталкивается с критикой

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Фиби Уоллер-Бридж, автор культового "Флибага", представила документальный фильм "Осьминоги!" — но проект вызвал вопросы.

Фото: flickr.com by Scottish Government, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фиби Уоллер-Бридж

При всей красоте съёмок и остроумии повествования, кажется, что гений создательницы потрачен на странный выбор.

Фильм, выпущенный по контракту с Amazon, сочетает впечатляющие кадры головоногих, анимацию и интервью с учёными. Уоллер-Бридж, как рассказчик, ломает "четвёртую стену", шутит о "спермопакетах" осьминогов и даже отсылает к своей знаменитой фразе: "Это не история любви". Однако её ирония иногда конфликтует с предостережениями учёных: "Антропоморфизм мешает понимать этих существ".

В двух сериях показаны элегантные охотники глубин — от Аристотеля, считавшего их "глупыми", до современных открытий об их сознании. Оператор Луис Ламар и режиссёр Нихарика Десаи создают визуальный шедевр, но звёздные гости вроде Трейси Моргана (с его коллекцией ядовитых существ) выглядят лишними.

Критики отмечают: Уоллер-Бридж, подписавшая контракт на $100 млн, могла бы взяться за проект масштабнее. "Осьминоги!" — весёлый и познавательный, но после "Флибага" и "Убивая Еву" ждешь большего.

Уточнения

Фи́би Мэ́ри Уо́ллер-Бридж (англ. Phoebe Mary Waller-Bridge; род. 14 июля 1985) — английская актриса, сценаристка и телевизионный продюсер.

