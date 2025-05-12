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Дэвид Аттенборо в 99 лет представил фильм Океан: как спасти планету через защиту морей

1:19
Кино » Зарубежное кино

Легендарный натуралист Дэвид Аттенборо в свой 99-й день рождения представил новый документальный фильм "Океан", премьера которого состоялась 8 мая в британских кинотеатрах.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Картина, позже доступная на стримингах, исследует восемь уникальных морских экосистем — от мангровых лесов до глубин в 11 000 метров. Аттенборо называет проект ключевым для борьбы за биоразнообразие: "Спасение океана — спасение всего человечества".

Параллельно с фильмом вышла книга "Океан — Последняя дикая природа Земли", написанная в соавторстве с экологом Колином Батфилдом. В ней учёный развенчивает миф о безграничности морских ресурсов, акцентируя разрушительное влияние человека.

"В детстве я видел океан как территорию для покорения. Сейчас знаю: он — наш главный союзник", — признаётся Аттенборо.

К юбилею телеканал BBC Earth посвятил май показу лучших работ натуралиста, изменивших восприятие природы. За 70 лет карьеры он первым показал титановый арум ("трупный цветок"), открыл миру осьминога Дамбо, нырял к гибнущим кораллам и даже помирил враждующие племена Новой Гвинеи через совместные съёмки.

 

 

Уточнения

Сэр Дэ́вид Фре́дерик А́ттенборо (англ. David Frederick Attenborough; род. 8 мая 1926, Айлворт, Большой Лондон) — британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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