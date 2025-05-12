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Болгарский разработчик получил Оскар: его технология покорила Голливуд

1:15
Кино » Зарубежное кино

Болгарский специалист Явор Калоянов и американец Кимбл Тёрстон стали лауреатами премии "Оскар" в категории "Научно-технические достижения".

Оскар
Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оскар

Награду они получили за разработку ML Denoiser — алгоритма, который удаляет визуальный "шум" в компьютерной графике, сохраняя детализацию изображений. Технология уже применяется в проектах студии Wētā FX, включая "Аватар", "Властелин колец" и "Планету обезьян".

Калоянов, выпускник Софийской математической гимназии и Немецкой гимназии, защитил докторскую степень в Университете Саарланда (Германия). С 2016 года он занимался постдокторскими исследованиями в области компьютерной графики, что и привело его к созданию ML Denoiser.

"Мы объединили машинное обучение и оптический поток, чтобы сделать CGI чище и реалистичнее", — пояснил разработчик.

Церемония вручения прошла 29 апреля в Лос-Анджелесе. Это не первый "Оскар" для Болгарии: в 2017 году компания Chaos получила награду за движок V-Ray, используемый в "Игре престолов" и "Стражах Галактики".

Уточнения

CGI (англ  computer-generated imagery, дословно — «изображения, сгенерированные компьютером») — неподвижные и движущиеся изображения, сгенерированные при помощи трёхмерной компьютерной графики и использующиеся в изобразительном искусстве, печати, кинематографических спецэффектах, на телевидении и в симуляторах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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