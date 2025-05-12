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Вупи Голдберг ответила Трампу на тарифы для Голливуда: сначала снизьте цены на яйца!

1:13
Кино » Зарубежное кино

Вупи Голдберг резко осудила инициативу Дональда Трампа ввести 100% тарифы на фильмы, снятые за пределами США.

Вупи Голдберг
Фото: commons.wikipedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вупи Голдберг

В эфире шоу The View актриса заявила: "Вы не можете диктовать, где нам снимать истории! Может, сначала снизите цены на яйца, а потом лезьте в кино?".

Голдберг, обладательница EGOT (Эмми, Грэмми, Оскар, Тони), подчеркнула, что зарубежные съёмки — неотъемлемая часть индустрии.

"Мы работаем с местными командами, а не импортируем своих. На кого вы собираетесь вешать эти тарифы? На студии? Это абсурд!", — заключила она.

Она также напомнила, что голливудские фильмы — "мягкая сила" США: "Они учат мир английскому и показывают, что такое Америка. Такой налог скажет миру, что мы недовольны собой, а это неправда".

Белый дом позже уточнил, что решение по тарифам ещё не принято, но администрация "изучает все варианты" для "величия Голливуда". Параллельно актёр Джон Войт и продюсер Стивен Пол представили Трампу план "спасения индустрии", детали которого не раскрываются.

 

Уточнения

Кэ́рин Эле́йн Джо́нсон (англ. Caryn Elaine Johnson; род. 13 ноября 1955), известная как Ву́пи Го́лдберг (англ. Whoopi Goldberg) — американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая.
 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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