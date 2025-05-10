Владислав Канопка: Анора — милый проект, но не шедевр!

Владислав Канопка, известный по сериалу "Молодёжка", в интервью блогеру Станиславу Роженькову высказал неоднозначное мнение о фильме "Анора", завоевавшем пять статуэток "Оскара" в 2025 году.
Актёр признал, что картина Шона Бейкера обаятельна, но не считает её достойной главной кинопремии: "Это милый проект, но на том "Оскаре" были работы сложнее, креативнее и кинематографичнее".
Канопка подчеркнул, что Юра Борисов, сыгравший одну из ключевых ролей, справился блестяще.
"Он сделал всё возможное. Однако сам сюжет слишком прост для такого уровня", — уверен он.
Фильм, рассказывающий о приключениях стриптизёрши, получил "Оскары" за лучший фильм, режиссуру, сценарий, а также награду Майки Мэдисон за лучшую женскую роль.
Актёр отметил, что не отрицает талант создателей, но считает победу "Аноры" спорной на фоне других номинантов.
Владислав Игоревич Канопка (род. 5 сентября 1987, Минск, Белорусская ССР, СССР) — российский актёр театра и кино, получивший популярность после сериала «Молодёжка».
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