Владислав Канопка: Анора — милый проект, но не шедевр!

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Владислав Канопка, известный по сериалу "Молодёжка", в интервью блогеру Станиславу Роженькову высказал неоднозначное мнение о фильме "Анора", завоевавшем пять статуэток "Оскара" в 2025 году.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Анора"

Актёр признал, что картина Шона Бейкера обаятельна, но не считает её достойной главной кинопремии: "Это милый проект, но на том "Оскаре" были работы сложнее, креативнее и кинематографичнее".

Канопка подчеркнул, что Юра Борисов, сыгравший одну из ключевых ролей, справился блестяще.

"Он сделал всё возможное. Однако сам сюжет слишком прост для такого уровня", — уверен он.

Фильм, рассказывающий о приключениях стриптизёрши, получил "Оскары" за лучший фильм, режиссуру, сценарий, а также награду Майки Мэдисон за лучшую женскую роль.

Актёр отметил, что не отрицает талант создателей, но считает победу "Аноры" спорной на фоне других номинантов.

Уточнения

Владислав Игоревич Канопка (род. 5 сентября 1987, Минск, Белорусская ССР, СССР) — российский актёр театра и кино, получивший популярность после сериала «Молодёжка».

