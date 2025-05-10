Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за ароматным горошком для длительного цветения
Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР
Загадка принцессы Хатшепсут: анализ ДНК расскажет правду о жизни древнеегипетской правительницы
Одна привычка — и дряблость уходит: проверенный способ подтянуть тело после 50
Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов
Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы
Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман
Будущее уже в салоне: LG показала трансформируемый дисплей для авто
Не таблетки и не маска: это сладкое средство успокаивает храп лучше аптечных штук

Владислав Канопка: Анора — милый проект, но не шедевр!

1:01
Кино » Зарубежное кино

Владислав Канопка, известный по сериалу "Молодёжка", в интервью блогеру Станиславу Роженькову высказал неоднозначное мнение о фильме "Анора", завоевавшем пять статуэток "Оскара" в 2025 году.

"Анора"
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Анора"

Актёр признал, что картина Шона Бейкера обаятельна, но не считает её достойной главной кинопремии: "Это милый проект, но на том "Оскаре" были работы сложнее, креативнее и кинематографичнее".

Канопка подчеркнул, что Юра Борисов, сыгравший одну из ключевых ролей, справился блестяще.

"Он сделал всё возможное. Однако сам сюжет слишком прост для такого уровня", — уверен он.

Фильм, рассказывающий о приключениях стриптизёрши, получил "Оскары" за лучший фильм, режиссуру, сценарий, а также награду Майки Мэдисон за лучшую женскую роль.

Актёр отметил, что не отрицает талант создателей, но считает победу "Аноры" спорной на фоне других номинантов.

Уточнения

Владислав Игоревич Канопка (род. 5 сентября 1987, Минск, Белорусская ССР, СССР) — российский актёр театра и кино, получивший популярность после сериала «Молодёжка».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Наука и техника
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий Аудио 
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник
Еда и рецепты
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР
Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов
Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы
Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман
Будущее уже в салоне: LG показала трансформируемый дисплей для авто
Не таблетки и не маска: это сладкое средство успокаивает храп лучше аптечных штук
Как начать заниматься кардио после 40 лет и похудеть: новый способ ходьбы
Ивлеева и Бегак: романтика в деревне и комичные попытки преодолеть деревья
Наследие СССР. Три блюда по ГОСТу из советской столовой
Визит Си в Москву испугал Запад, в Киеве попробовали ответить ультиматумом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.