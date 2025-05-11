Шарлиз Терон и Ума Турман впервые встретятся на экране и сыграют врагов: подробности

Голливудская актриса Шарлиз Терон на шоу Джимми Киммела официально анонсировала сиквел фэнтези-боевика "Бессмертная гвардия" от Netflix.
Во второй части её героине Энди предстоит противостоять новой угрозе — персонажу Умы Турман, которая сыграет первую в истории бессмертную воительницу.
Терон, продюсер проекта, призналась, что мечтала о совместной работе с Турман.
"Я всегда восхищалась её смелостью. Когда я пришла в экшен, Ума была моим ориентиром", — подчеркнула она.
Актриса также отметила, что Турман заслуживает "Оскар" за роль в "Убить Билла".
Съёмки обещают зрелищные дуэли: "Я нервничала в сценах с Умой — она невероятно мощная", — добавила Терон. По сюжету, героиня Турман объявит войну команде Энди, раскрыв тайны их прошлого.
Первая часть, вышедшая в 2020 году, за месяц собрала 72 млн просмотров, став одной из самых успешных экранизаций комиксов на платформе.
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Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса и продюсер.
У́ма Кару́на Ту́рман (англ. Uma Karuna Thurman; род. 29 апреля 1970, Бостон, США) — американская актриса и бывшая модель.
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