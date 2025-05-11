Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переводчик для животных: Baidu на шаг ближе к мечте всех владельцев питомцев
Чешская классика на новый лад: всё о пиве без последствий
Владислав Канопка из Молодёжки раскрыл топ любимых фильмов: от Интерстеллар до Майора Грома
Языка не знают, работают в сомнительных фирмах и устраивают ДТП со смертельным исходом: Трамп ужесточил требования к водитепям фур
Фруктовая ловушка: туристы съели плод с дерева, через полтора часа начался ад
Откровения Садальского о Васильевой: как одна тайна разрушила их дружбу?
Делаем герань пышной: все об обрезке, освещении и подкормках
Маленькие ошибки, которые превращают гостиную в музей устаревшего вкуса
Не велоспорт и не футбол: спорт, который тренирует все тело и может продлить жизнь

Шарлиз Терон и Ума Турман впервые встретятся на экране и сыграют врагов: подробности

1:10
Кино » Зарубежное кино

Голливудская актриса Шарлиз Терон на шоу Джимми Киммела официально анонсировала сиквел фэнтези-боевика "Бессмертная гвардия" от Netflix.

Ума Турман
Фото: commons.wikipedia.org by Jiyang Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ума Турман

Во второй части её героине Энди предстоит противостоять новой угрозе — персонажу Умы Турман, которая сыграет первую в истории бессмертную воительницу.

Терон, продюсер проекта, призналась, что мечтала о совместной работе с Турман.

"Я всегда восхищалась её смелостью. Когда я пришла в экшен, Ума была моим ориентиром", — подчеркнула она.

Актриса также отметила, что Турман заслуживает "Оскар" за роль в "Убить Билла".

Съёмки обещают зрелищные дуэли: "Я нервничала в сценах с Умой — она невероятно мощная", — добавила Терон. По сюжету, героиня Турман объявит войну команде Энди, раскрыв тайны их прошлого.

Первая часть, вышедшая в 2020 году, за месяц собрала 72 млн просмотров, став одной из самых успешных экранизаций комиксов на платформе.

Ранее Агата Муцениеце подогрела слухи о беременности.

Уточнения

Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса и продюсер.

У́ма Кару́на Ту́рман (англ. Uma Karuna Thurman; род. 29 апреля 1970, Бостон, США) — американская актриса и бывшая модель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Домашние животные
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х
Эта европейская столица — рай для тех, кто следит за фигурой: узнайте, какой город вовлекает в спорт каждого жителя
Газовая плита может стать бомбой — если поставить рядом вот это
Красивы, но с характером: 6 пород, которые не любят ласку
Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам
Томаты, как конфеты: два сорта, которые не задерживаются на грядке
Курица из двух ингредиентов, которую все принимают за блюдо с секретом — но его нет
Масло лаванды — твоя личная магия: от перхоти до прыщей за несколько капель
У Манчестер Юнайтед есть свой Ламин Ямаль — за него борются Испания и Англия
Главная слабость ИИ раскрыта: теперь это официально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.