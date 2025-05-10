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Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы

1:07
Кино » Зарубежное кино

47-летний Том Харди шокировал поклонников, раскрыв в интервью Esquire масштаб проблем со здоровьем.

Том Харди
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Харди

Актер перенёс две операции на колене, спровоцированные ношением неудобных боксёрских кроссовок, и до сих пор страдает от последствий травмы, полученной во время тренировок по джиу-джитсу.

"Всё разваливается на части. Если только не вколоть стволовые клетки", — с горькой иронией заявил Харди.

Список недугов впечатляет: грыжа межпозвоночного диска, ишиас, подошвенный фасциит и растяжение сухожилия в бедре. "Откуда это взялось? Почему?!" — недоумевает актёр, добавляя, что восстановление даётся мучительно.

К физическим проблемам добавились сильные головокружения, требующие медикаментозного лечения.

Харди признался, что травмы влияют не только на повседневную жизнь, но и на работу. Несмотря на это, он продолжает сниматься, хотя и с оглядкой на здоровье.

Ранее публикация Аллы Пугачёвой ко Дню Победы возмутила поклонников.

Уточнения

Э́двард То́мас Ха́рди, более известный как Том Харди (англ. Edward Thomas "Tom" Hardy; род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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