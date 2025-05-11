Шьямалан и Спаркс объединяются: что скрывает новый фильм Остаться с Джилленхолом?

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Режиссёр М. Найт Шьямалан, известный по фильмам "Шестое чувство" и "Стекло", представит мистический триллер "Остаться" с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Фото: commons.wikipedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джейк Джилленхол

Премьера запланирована на 23 октября 2026 года. Сценарий написан Шьямаланом совместно с Николасом Спарксом — автором романов "Дневник памяти" и "Спеши любить".

Сюжет основан на одноимённой книге Спаркса, которая выйдет в октябре 2025-го. Архитектор Тейт Донован, переживающий депрессию после смерти сестры, переезжает на Кейп-Код, где встречает загадочную Рен. Их связи угрожают местные тайны, а способность Тейта видеть духов ставит под сомнение его рациональное мышление.

Джилленхол сыграет Тейта, Фиби Дайневор ("Бриджертоны") — Рен, а Эшли Уолтерс воплотит антагониста.

Шьямалан подчеркнул, что фильм и роман, хотя и созданы на одном концепте, адаптированы под свои медиа.

Уточнения

Дже́йкоб Бе́нджамин Джилленхол (англ. Jacob Benjamin Gyllenhaal, МФА [ˈdʒɪlənhɔːl]; род. 19 декабря 1980, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.



