Шьямалан и Спаркс объединяются: что скрывает новый фильм Остаться с Джилленхолом?

Режиссёр М. Найт Шьямалан, известный по фильмам "Шестое чувство" и "Стекло", представит мистический триллер "Остаться" с Джейком Джилленхолом в главной роли.
Премьера запланирована на 23 октября 2026 года. Сценарий написан Шьямаланом совместно с Николасом Спарксом — автором романов "Дневник памяти" и "Спеши любить".
Сюжет основан на одноимённой книге Спаркса, которая выйдет в октябре 2025-го. Архитектор Тейт Донован, переживающий депрессию после смерти сестры, переезжает на Кейп-Код, где встречает загадочную Рен. Их связи угрожают местные тайны, а способность Тейта видеть духов ставит под сомнение его рациональное мышление.
Джилленхол сыграет Тейта, Фиби Дайневор ("Бриджертоны") — Рен, а Эшли Уолтерс воплотит антагониста.
Шьямалан подчеркнул, что фильм и роман, хотя и созданы на одном концепте, адаптированы под свои медиа.
Дже́йкоб Бе́нджамин Джилленхол (англ. Jacob Benjamin Gyllenhaal, МФА [ˈdʒɪlənhɔːl]; род. 19 декабря 1980, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.
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