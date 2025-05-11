Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрятанная Тоскана: деревня в Италии, в которую вы влюбитесь с первого взгляда
Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя
Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать
Кухонный террор: бытовая химия, которая опаснее боевых отравляющих веществ
Не просто вода: газированная вода может повлиять на твое тело так, как ты не ожидал
Более 80 производителей: фестиваль Raw Wine Tokyo открывает безграничные возможности для ценителей вина
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
Секреты повара из общепита: как готовили на тысячи человек в СССР

Джеки Чан возвращается во франшизу Каратэ-пацан спустя 15 лет: новый фильм и сюрпризы

1:09
Кино » Зарубежное кино

Джеки Чан спустя 15 лет вновь примерит роль мистера Хана в продолжении франшизы "Каратэ-пацан".

Джеки Чан
Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеки Чан

Фильм "Каратэ-пацан: Легенды", действие которого развернётся после финала сериала "Кобра Кай", перенесёт героя из Китая в Нью-Йорк. Здесь Хан встретится с Дэниелом Ларуссо (Ральф Маккио), чтобы вместе тренировать нового ученика — Ли Фона (Бен Ван), юного мастера кунг-фу из Пекина, пережившего семейную трагедию.

"Я был в восторге от возвращения. Мистер Хан сталкивается с Нью-Йорком, но остаётся преданным наставником", — поделился Чан.

Сюжет сделает акцент на культурном столкновении: Ли, оказавшись в чужой стране, втягивается в турнир по карате, где восточные и западные боевые искусства объединятся. Кульминацией станет зрелищный бой на крыше, символизирующий рост героя и идеи единства.

Чан высоко оценил работу Бена Вана: "Его отношение и трудолюбие впечатляют". Сам актёр, несмотря на возраст, продолжает настаивать на реальных трюках.

Уточнения

Дже́ки Чан (англ. Jackie Chan; иер. трад. 陳港生, кант.-рус.: Чхань Конса́н, палл.: Чэнь Ганшэ́н, буквально: «Чхань, рождённый в Гонконге»; в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Син Лун или Чэн Лун, кит. 成龍, иногда упоминается как Фон Силун; род. 7 апреля 1954[…], Пик Виктория, Британский Гонконг) — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Последние материалы
Спрятанная Тоскана: деревня в Италии, в которую вы влюбитесь с первого взгляда
Посудомойка не только для тарелок: 6 вещей, которые отмоет за тебя
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома
Не продал, не покупал, но номера менять надо: в ГИБДД нашли повод вас вызвать
Кухонный террор: бытовая химия, которая опаснее боевых отравляющих веществ
Джеки Чан возвращается во франшизу Каратэ-пацан спустя 15 лет: новый фильм и сюрпризы
Не просто вода: газированная вода может повлиять на твое тело так, как ты не ожидал
Более 80 производителей: фестиваль Raw Wine Tokyo открывает безграничные возможности для ценителей вина
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.