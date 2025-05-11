Джеки Чан возвращается во франшизу Каратэ-пацан спустя 15 лет: новый фильм и сюрпризы

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Джеки Чан спустя 15 лет вновь примерит роль мистера Хана в продолжении франшизы "Каратэ-пацан".

Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеки Чан

Фильм "Каратэ-пацан: Легенды", действие которого развернётся после финала сериала "Кобра Кай", перенесёт героя из Китая в Нью-Йорк. Здесь Хан встретится с Дэниелом Ларуссо (Ральф Маккио), чтобы вместе тренировать нового ученика — Ли Фона (Бен Ван), юного мастера кунг-фу из Пекина, пережившего семейную трагедию.

"Я был в восторге от возвращения. Мистер Хан сталкивается с Нью-Йорком, но остаётся преданным наставником", — поделился Чан.

Сюжет сделает акцент на культурном столкновении: Ли, оказавшись в чужой стране, втягивается в турнир по карате, где восточные и западные боевые искусства объединятся. Кульминацией станет зрелищный бой на крыше, символизирующий рост героя и идеи единства.

Чан высоко оценил работу Бена Вана: "Его отношение и трудолюбие впечатляют". Сам актёр, несмотря на возраст, продолжает настаивать на реальных трюках.

Уточнения

Дже́ки Чан (англ. Jackie Chan; иер. трад. 陳港生, кант.-рус.: Чхань Конса́н, палл.: Чэнь Ганшэ́н, буквально: «Чхань, рождённый в Гонконге»; в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Син Лун или Чэн Лун, кит. 成龍, иногда упоминается как Фон Силун; род. 7 апреля 1954[…], Пик Виктория, Британский Гонконг) — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

