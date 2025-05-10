Майки Мэдисон и Кирстен Данст в новом мистическом триллере: что за роль ждёт звезду Аноры?

Майки Мэдисон, звезда драмы "Анора", удостоенной пяти "Оскаров", сменит амплуа. Актриса сыграет в мистическом триллере "Рептилия" колумбийско-эквадорского режиссёра Алехандро Ландеса.
Партнёршей Мэдисон станет Кирстен Данст, известная по "Меланхолии" и сериалу "Фарго".
Сюжет картины разворачивается вокруг стоматолога-гигиениста, которую загадочная русалка втягивает в криминальный мир торговли экзотическими животными. Ландес, автор нашумевшей драмы "Морея", обещает смешение жанров: мистики, триллера и социальной сатиры.
Мэдисон, получившая статуэтку за роль в "Аноре" Шона Бейкера, впервые обратится к фантастическому жанру.
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Микаэла Мэ́дисон Ро́сберг (англ. Mikaela Madison Rosberg; род. 25 марта 1999, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, номинант на премии «Золотой глобус» (2025) и Гильдии киноактёров США (2025).
Ки́рстен Кэ́ролайн Данст (англ. Kirsten Caroline Dunst, род. 30 апреля 1982, Пойнт-Плезант, Нью-Джерси, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и певица.
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