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Майки Мэдисон и Кирстен Данст в новом мистическом триллере: что за роль ждёт звезду Аноры?

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Кино » Зарубежное кино

Майки Мэдисон, звезда драмы "Анора", удостоенной пяти "Оскаров", сменит амплуа. Актриса сыграет в мистическом триллере "Рептилия" колумбийско-эквадорского режиссёра Алехандро Ландеса.

"Анора"
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Анора"

Партнёршей Мэдисон станет Кирстен Данст, известная по "Меланхолии" и сериалу "Фарго".

Сюжет картины разворачивается вокруг стоматолога-гигиениста, которую загадочная русалка втягивает в криминальный мир торговли экзотическими животными. Ландес, автор нашумевшей драмы "Морея", обещает смешение жанров: мистики, триллера и социальной сатиры.

Мэдисон, получившая статуэтку за роль в "Аноре" Шона Бейкера, впервые обратится к фантастическому жанру.

Ранее Альбина Джанабаева разыграла Валерия Меладзе.

Уточнения

Микаэла Мэ́дисон Ро́сберг (англ. Mikaela Madison Rosberg; род. 25 марта 1999, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, номинант на премии «Золотой глобус» (2025) и Гильдии киноактёров США (2025). 

Ки́рстен Кэ́ролайн Данст (англ. Kirsten Caroline Dunst, род. 30 апреля 1982, Пойнт-Плезант, Нью-Джерси, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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