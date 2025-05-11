Мэтт Дэймон едва не ушёл из кино из-за провала фильма: это до сих пор меня мучает

Мэтт Дэймон признался, что едва не покинул актёрскую профессию из-за провала фильма "Неукротимые сердца" (2000).
Картина, снятая Билли Бобом Торнтоном по роману Кормака Маккарти, стала для голливудской звезды тяжёлым ударом.
"Мы вложили душу, но студия похоронила наш труд", — заявил Дэймон в интервью.
Проект, бюджет которого составил 50 млн, задумывался как мрачная драма о ковбоях 1940-х с аутентичным саундтреком. Однако студия Miramax ожидала "эпика с оркестром", а не минималистичной истории.
После жёстких правок и конфликтов фильм сократили с 3 часов до 117 минут, а премьеру провели без промоушена. Кассовые сборы едва превысили 18 млн, а Торнтон из-за стресса попал в больницу с сердечным приступом.
"Сердце Билли буквально разбилось в борьбе за этот фильм. Это до сих пор меня мучает", — поделился Дэймон.
После Дэймон продолжил карьеру, снявшись в блокбастерах вроде "Оушен 11" и "Марсианина", но называет ту неудачу "тёмной точкой".
Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.