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Netflix анонсировал революционное обновление с ИИ: главные изменения для зрителей

1:04
Кино » Зарубежное кино

Netflix готовится к крупнейшему обновлению за последние годы. Платформа полностью переработает интерфейс, сделав его интуитивнее, а также усилит роль искусственного интеллекта.

Логотип Netflix на телевизоре
Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Логотип Netflix на телевизоре

Как заявила глава отдела разработки Юнис Ким, изменения сохранят привычный пользовательский опыт, но добавят новые возможности.

Среди ключевых нововведений — расширенные карточки контента с детальными описаниями до клика, быстрый доступ к разделам "Поиск" и "Мой список" с главного экрана, а также персонализированные рекомендации, учитывающие настроение и интересы зрителя.

Но главный фокус — внедрение генеративного ИИ. Эта функция позволит устно описывать желаемый контент ("Найди ромком с 90-х"), а алгоритм подберёт варианты. Правда, на первом этапе она будет доступна только владельцам iPhone.

Обновленный дизайн начнут тестировать "в ближайшие недели и месяцы", но точные сроки глобального релиза не называются.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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