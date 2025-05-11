Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких турбо, никаких компромиссов: чистый атмосферник V6 оживил культовую Mazda
Не только бодрит: вот что делает кофе с вашей микрофлорой
Фруктовый кризис: почему лимоны в России стремительно дорожают
Губки больше не в моде: этот маленький секрет изменит вашу кухню навсегда
Google в осаде: один удар государства уничтожит любимый браузер миллионов
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Не дайте томатам лопнуть на солнце: 9 правил, которые работают
Слишком стильные, чтобы быть удобными? Эти шорты доказывают обратное
Маленькие родственники гигантов: слоновые землеройки прибыли из Германии в африканский сафари-парк — как они устроились?

Шварценеггер раскрыл секрет своих побед: как он избегал подсчёта калорий

1:23
Кино » Зарубежное кино

Арнольд Шварценеггер, семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия", признался, что никогда не считал калории в период своих побед.

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

Вместо строгих расчётов он использовал метод "настройки циферблата": увеличивал или сокращал порции, ориентируясь на отражение в зеркале.

"Я избегал лишних размышлений — энергия шла на тренировки, а не на подсчёты", — объяснил он в своём блоге.

В отличие от современных атлетов, Шварценеггер не набирал массу в межсезонье, предпочитая оставаться в форме круглый год.

"Я начинал "сушку" за три месяца до соревнований, но не превращался в "монстра" на девять месяцев — это вредно", — отметил он.

Кардионагрузки сводились к пробежкам на пляже — всего 3,2 км после утренней тренировки.

Его программа отличалась экстремальным объёмом: до 25 подходов на группу мышц, а ноги он делил на квадрицепсы, бицепсы бёдер и икры, доводя общее число сетов до 60 за тренировку.

Мускулатуру он прорабатывал 2-3 раза в неделю, что даже по меркам 1970-х считалось запредельным. В итоге недельный объём достигал 100-120 сетов на ноги и 50-70 — на грудь или спину.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Кот или кошка — кого лучше завести и почему это не просто вопрос вкуса
Домашние животные
Кот или кошка — кого лучше завести и почему это не просто вопрос вкуса Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Не дайте томатам лопнуть на солнце: 9 правил, которые работают
Слишком стильные, чтобы быть удобными? Эти шорты доказывают обратное
Маленькие родственники гигантов: слоновые землеройки прибыли из Германии в африканский сафари-парк — как они устроились?
Топливо дорожает, рубль шатается, а эти машины стабильно дешёвые — вот в чём подвох
Зачем ваша собака зевает? Ответ на вопрос, который вас давно беспокоит
Медуза Горгона: то, что ученые предлагают сделать с дронами — повергает в шок
Румяна на полмиллиона: США снова начали зарабатывать на российской красоте
Сосед завёл собаку — и вы теперь не спите? Вот как решить проблему без скандала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.