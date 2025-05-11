Шварценеггер раскрыл секрет своих побед: как он избегал подсчёта калорий

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Арнольд Шварценеггер, семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия", признался, что никогда не считал калории в период своих побед.

Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера Арнольд Шварценеггер

Вместо строгих расчётов он использовал метод "настройки циферблата": увеличивал или сокращал порции, ориентируясь на отражение в зеркале.

"Я избегал лишних размышлений — энергия шла на тренировки, а не на подсчёты", — объяснил он в своём блоге.

В отличие от современных атлетов, Шварценеггер не набирал массу в межсезонье, предпочитая оставаться в форме круглый год.

"Я начинал "сушку" за три месяца до соревнований, но не превращался в "монстра" на девять месяцев — это вредно", — отметил он.

Кардионагрузки сводились к пробежкам на пляже — всего 3,2 км после утренней тренировки.

Его программа отличалась экстремальным объёмом: до 25 подходов на группу мышц, а ноги он делил на квадрицепсы, бицепсы бёдер и икры, доводя общее число сетов до 60 за тренировку.

Мускулатуру он прорабатывал 2-3 раза в неделю, что даже по меркам 1970-х считалось запредельным. В итоге недельный объём достигал 100-120 сетов на ноги и 50-70 — на грудь или спину.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

