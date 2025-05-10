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Наталья Бондарчук о Бриллиантовой бабочке: как евразийский Оскар изменит киноиндустрию

Кино » Российское кино

Режиссёр и заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук заявила, что Открытая евразийская кинопремия, которую СМИ окрестили "евразийским Оскаром", способна вывести региональное кино на новый уровень.

Оскар
Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оскар

По её мнению, сотрудничество с Индией, Китаем и Монголией откроет уникальные творческие перспективы.

"Евразийский мост станет драйвером для нашего кинематографа", — подчеркнула Бондарчук в разговоре с ТАСС.

Идея создания премии принадлежит Никите Михалкову, выступившему с инициативой в 2022 году. Проект, поддержанный Владимиром Путиным, уже обрёл форму: в 2024-м сформирована комиссия, а на Московском международном кинофестивале презентовали главный приз — статуэтку "Бриллиантовая бабочка".

Бондарчук отметила, что евразийский кинематограф переживает ренессанс, а премия укрепит культурные связи.

Михалков ранее заявил, что премия станет альтернативой западным аналогам, акцентируя внимание на уникальности евразийских историй. Первая церемония награждения ожидается в ближайшие годы, однако точные сроки не называются.

Ранее принц Гарри потерялся в Лондоне.

Уточнения

Наталья Серге́евна Бондарчу́к (род. 10 мая 1950, Москва, РСФСР) — советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер;.

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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