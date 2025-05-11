Откровения Садальского о Васильевой: как одна тайна разрушила их дружбу?

Станислав Садальский и Татьяна Васильева нередко негативно высказываются друг о друге, хотя раньше они были друзьями. На этот раз Садальский опубликовал в своём блоге старое совместное фото с бывшей подругой и подписал его отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского.
"Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет", — написал Садальский.
Как рассказывал актёр, хорошие отношения рухнули после того, как он раскрыл одну личную тайну Васильевой. Актриса нередко с грустью рассказывала ему о том, что её дети не желают работать, а пользуются её деньгами. В конце концов Садальский рассказал об этом в одном интервью, а также поговорил с детьми актрисы, чем страшно её рассердил.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003).
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