Откровения Садальского о Васильевой: как одна тайна разрушила их дружбу?

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Станислав Садальский и Татьяна Васильева нередко негативно высказываются друг о друге, хотя раньше они были друзьями. На этот раз Садальский опубликовал в своём блоге старое совместное фото с бывшей подругой и подписал его отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Станислав Садальский

"Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет", — написал Садальский.

Как рассказывал актёр, хорошие отношения рухнули после того, как он раскрыл одну личную тайну Васильевой. Актриса нередко с грустью рассказывала ему о том, что её дети не желают работать, а пользуются её деньгами. В конце концов Садальский рассказал об этом в одном интервью, а также поговорил с детьми актрисы, чем страшно её рассердил.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003).

