70-летний Кевин Костнер замечен с таинственной красавицей в элитном клубе Лос-Анджелеса

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

70-летний Кевин Костнер вновь в центре внимания таблоидов. Оскароносного актёра заметили в элитном лос-анджелесском клубе "Распутин" в компании таинственной молодой женщины.

Фото: flickr.com by gdcgraphics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кевин Костнер

По данным TMZ, пара провела вечер в VIP-зоне: смеялась, обменивалась шутками, а Костнер даже что-то шептал спутнице на ухо. Фотографии моментально разошлись в Сети, вызвав волну обсуждений.

Несмотря на тесное общение, актёр покинул заведение не с девушкой, а с владельцем клуба Александром Гисленом. Однако поклонники уверены: между Костнером и незнакомкой явно пробежала искра. Личность женщины пока не установлена, но СМИ уже строят догадки о новом романе звезды.

Напомним, в 2023 году Костнер пережил болезненный развод с Кристин Баумгартнер, а позже его связывали с певицей Jewel и Дженнифер Лопес. Сам актер слухи опровергал.

Уточнения

Ке́вин Майкл Ко́стнер (англ. Kevin Michael Costner; род. 18 января 1955, Линвуд, штат Калифорния) — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант.

