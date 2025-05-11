Крис Хемсворт — как роль в Охотниках за привидениями едва не уничтожила карьеру Тора

Голливудский актёр Крис Хемсворт, звезда Marvel, известная ролью Тора, раскрыл детали съёмок в фильме "Охотники за привидениями" 2016 года, который мог стать для него катастрофой.
Артист признался, что согласился на роль глуповатого рецепциониста Кевина Бекмана, опасаясь, что проект уничтожит его репутацию.
"Я был уверен, что разочарую всех и поставлю крест на карьере", — заявил Хемсворт.
Фильм, перезапуск культовой франшизы с женским составом, провалился в прокате, потеряв 70 млн долларов. Однако ирония в том, что именно эта роль стала поворотной.
Режиссёр Пол Файг требовал от Хемсворта импровизации, с чем актёр ранее не сталкивался.
"В сценарии были пустые страницы. Я спросил: "Что делать?" Мне ответили: "Придумаем на месте". Я думал, это конец", — вспоминает актер.
Но его комедийные сцены стали хитом — критики и зрители оценили неожиданный талант Хемсворта. Этот опыт позже помог ему в картине "Тор: Рагнарёк", где импровизация с режиссёром Тайкой Вайтити сделала персонажа культовым.
Кри́стофер «Крис» Хе́мсворт (англ. Christopher “Chris” Hemsworth; род. 11 августа 1983, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, номинант на премию BAFTA.
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