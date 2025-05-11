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Крис Хемсворт — как роль в Охотниках за привидениями едва не уничтожила карьеру Тора

1:12
Кино » Зарубежное кино

Голливудский актёр Крис Хемсворт, звезда Marvel, известная ролью Тора, раскрыл детали съёмок в фильме "Охотники за привидениями" 2016 года, который мог стать для него катастрофой.

Крис Хемсворт
Фото: Крис Хемсворт by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крис Хемсворт

Артист признался, что согласился на роль глуповатого рецепциониста Кевина Бекмана, опасаясь, что проект уничтожит его репутацию.

"Я был уверен, что разочарую всех и поставлю крест на карьере", — заявил Хемсворт.

Фильм, перезапуск культовой франшизы с женским составом, провалился в прокате, потеряв 70 млн долларов. Однако ирония в том, что именно эта роль стала поворотной.

Режиссёр Пол Файг требовал от Хемсворта импровизации, с чем актёр ранее не сталкивался.

"В сценарии были пустые страницы. Я спросил: "Что делать?" Мне ответили: "Придумаем на месте". Я думал, это конец", — вспоминает актер.

Но его комедийные сцены стали хитом — критики и зрители оценили неожиданный талант Хемсворта. Этот опыт позже помог ему в картине "Тор: Рагнарёк", где импровизация с режиссёром Тайкой Вайтити сделала персонажа культовым.

Уточнения

Кри́стофер «Крис» Хе́мсворт (англ. Christopher “Chris” Hemsworth; род. 11 августа 1983, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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