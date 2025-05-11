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Роман или пиар? Один неловкий момент на кинопремии разжёг слухи о неискренности чувств Тимоти Шаламе к Кайли Дженнер

0:46
Кино

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер побывали на кинопремии в Риме. Влюблённые уже не скрывают своих отношений. Теперь уже абсолютно все знают, что знаменитости действительно встречаются и у них серьёзные намерения, однако на светском мероприятии был момент, который возмутил многих.

Тимоти Шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Maximilian Bühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимоти Шаламе

Шаламе один раз поцеловал Дженнер, а потом она захотела второго поцелуя, но Тимоти не ответил на этот порыв и даже уклонился. Когда эти кадры попали в Сеть, пользователи решили, что на самом деле актёр не настолько искренен со своей возлюбленной, как может показаться.

Существует мнение, что этот роман нужен Шаламе для пиара, и теперь актёр подогрел такие слухи своим нежеланием целовать Кайли.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Роман или пиар? Один неловкий момент на кинопремии разжёг слухи о неискренности чувств Тимоти Шаламе к Кайли Дженнер
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