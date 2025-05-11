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Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера

2:43
Кино

Смерть Вэла Килмера оставила глубокий след в Голливуде, но для Тома Круза удар был особенно болезненным. По словам близких актёра, Круз "опустошён" потерей своего бывшего коллеги по культовой саге "Лучший стрелок" и давнего друга.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

"Он просто не может понять, что Вэл ушел", — сказал источник, близкий к актёру.

Отношения между ними вышли за рамки профессиональных. Хотя на экране их персонажи — Маверик и Ледяной Человек — поддерживали сильное соперничество, за пределами съёмочной площадки они построили связь взаимного уважения и восхищения, которая оставалась сильной на протяжении долгого времени.

Эта новость стала ударом для Круза, который считает Килмера важной частью своей карьеры и жизни.

"Вэл всегда будет для него Ледяным Человеком", — говорит источник.

Его участие в фильме "Лучший стрелок" является особенно эмоциональным моментом для обоих актёров. Несмотря на проблемы со здоровьем, с которыми Килмер сталкивался в течение многих лет, он приложил замечательные усилия, чтобы вернуться к роли, которая увековечила его, и Круз глубоко ценил это.

Сцена, которую эти двое играют в сиквеле, является одним из самых обсуждаемых и эмоциональных моментов в фильме, а также одним из самых значимых для Круза.

"Это было больше, чем просто выступление, это было символическое прощание", — объясняет другой источник, близкий к актёру.

Том Круз не делал никаких официальных публичных заявлений, но те, кто его знают, говорят, что он в трауре из-за потери друга, который оставил след в его личной и профессиональной жизни. Смерть Вэла Килмера представляет собой потерю не только легендарного актёра, но и незаменимой фигуры для Круза.

"Вэл был единственным в своём роде, и Том это знает. Вот почему ему так больно", — сказал инсайдер In Touch.

Напомним, что в начале апреля 2025 года в возрасте 65 лет скончался великий голливудский актёр Вэл Килмер. 10 лет назад у него диагностировали рак, но по официальной информации, причиной смерти стала пневмония.

Актёр завещал своим поклонникам незабываемые роли, самые известные из которых — в фильмах "Бэтмен навсегда", "Схватка", "Настоящая любовь", "Святой", "Лучший стрелок". За эти годы он заработал репутацию темпераментного перфекциониста и иногда эгоиста.

"Я считаю себя сложным, а не требовательным, и я не извиняюсь за это", — сказал Килмер в 2003 году.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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