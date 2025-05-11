Король признал короля: кого Джонни Депп считает величайшим актёром всех времён?

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Мы много знаем о Джонни Деппе. Мы до сих пор помним его дебют 40 лет назад в леденящем кровь "Кошмаре на улице Вязов", одном из лучших фильмов ужасов в истории кинематографа. С тех пор карьера актёра почти всегда была на вершине.

Фото: flickr.com by alotofmillion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джонни Депп

Мы также знаем, что успех к нему пришёл в результате неповторимого тандема с режиссёром Тимом Бёртоном, поставившим "Эдвард Руки-ножницы", "Сонную лощину" и другие фильмы, однако именно участие Джонни Деппа в саге "Пираты Карибского моря", где он дал жизнь капитану Джеку Воробью, дало ему возможность претендовать на роль, которая станет самой запоминающейся.

Мы уже знали, кто для Мерил Стрип лучший актёр в истории кино или кто лучший актёр всех времён для Клинта Иствуда, но мы не знали, кто занимает это привилегированное место для Джонни Деппа.

"Марлон Брандо, пожалуй, величайший актёр последних двух столетий", — сказал Джонни Депп в беседе с Far Out Magazine.

У этих двух актёров были прекрасные отношения, и Джонни Депп рассказал, какие советы давал ему Марлон Брандо.

"Он заверил меня, что, когда он дошёл до того момента, когда почувствовал, что может сыграть Гамлета, это означало только то, что было слишком поздно, поэтому он сказал мне: "Сделай это сейчас, пока можешь". И я бы хотел, хотя это одна из самых страшных идей, которые у меня когда-либо были. Я думаю, что актёру полезно чувствовать страх потерпеть неудачу. Страх является необходимым ингредиентом во всём, что я делаю. Но если я буду играть Гамлета, это, вероятно, будет в маленьком театре на маленькой сцене, и это должно быть очень скоро", — говорит Депп.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

