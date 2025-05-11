Этот захватывающий боевик стал одним из неожиданных успехов 2024 года в США

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После успеха "Пчеловода" Джейсон Стэтхэм возвращается для подтвержденного продолжения.

Фото: ВК-аккаунт Джейсона Стэтхэма is licensed under public doman Актёр Джейсон Стэтхэм

Через четыре месяца после выхода в прокат за океаном этот фильм появился во Франции на Prime Video и сразу же стал хитом, быстро заняв первое место среди просмотров на платформе. Подписчики, конечно, были привлечены этим фильмом, в котором главную роль сыграл легенда боевиков Джейсон Стэтхэм.

Известный по роли Фрэнка Мартина в первых трех фильмах серии боевиков "Перевозчик", а также по своим коллаборациям с Гаем Ричи ("Большой куш") или Сильвестром Сталлоне (в серии фильмов "Неудержимые"), и за участие в серии "Форсаж", Джейсон Стэтхэм снова добился успеха благодаря "Пчеловоду".

В этом фильме Джейсон Стэтхэм играет Адама Клея, бывшего агента секретной организации под названием "Пчеловоды". Теперь он работает пчеловодом и живет на территории учительницы Элоизы Паркер.

Она становится жертвой крупного мошенничества и теряет почти 2 миллиона долларов, принадлежащих благотворительной организации, которую она возглавляет. Потерявшая надежду, она кончает жизнь самоубийством. Адам снова берётся за свою старую работу, чтобы отомстить за свою соседку.

Он начинает жестокую охоту за местью, в то время как его преследует агент ФБР, которая оказывается дочерью Элоизы.

Согласно Deadline, продолжение "Пчеловода" должно выйти в прокат в нескольких ключевых странах и может стать одним из первых фильмов, распространяемых новым международным подразделением Amazon.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи.

