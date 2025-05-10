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Голливуд всплакнул: как похудение изменило карьеру Ребел Уилсон навсегда

1:10
Кино » Зарубежное кино

Ребел Уилсон, прославившаяся комедийными ролями в фильмах "Идеальный голос" и "В активном поиске", рассказала о неожиданных изменениях в карьере после похудения.

Ребел Уилсон
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребел Уилсон

В 2020 году актриса сбросила 36 кг по совету врача, чтобы повысить шансы на успех ЭКО. Это решение не только помогло ей стать мамой, но и перевернуло профессиональную жизнь.

"После этого мне стали предлагать более серьёзные роли", — призналась Уилсон в эфире SiriusXM.

Вместо привычных образов "весёлой толстушки" она сыграла в британской драме о черепно-мозговых травмах, а теперь готовится к премьере мюзикла "Джульетта и Ромео", где исполнит роль леди Капулетти.

Актриса отметила, что всегда мечтала о драматических амплуа, вдохновляясь примерами вроде Джуди Денч. Однако судьба распорядилась иначе: стипендия от Николь Кидман привела её в комедийный жанр.

Голливудские агенты изначально критиковали решение Уилсон похудеть, опасаясь, что она потеряет нишу. "Только мама поддержала меня", — вспоминает звезда.

Уточнения

Ре́бел Ме́лани Эли́забет Уи́лсон (англ. Rebel Melanie Elizabeth Wilson, урождённая Melanie Elizabeth Bownds; род. 2 марта 1980, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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