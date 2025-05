Секреты закулисной жизни: почему Стеллан Скарсгард ненавидел танцевать в Mamma Mia!

1:33 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Кристин Барански в интервью для шоу Стивена Кольбера поделилась закулисными историями со съёмок мюзикла Mamma Mia!.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Актёр Стеллан Скарсгард

По словам актрисы, её коллега Стеллан Скарсгард, сыгравший одного из возможных отцов Софи, крайне негативно относился к танцевальным сценам. "Он ненавидел это", — заявила Барански, вспоминая, как операторы специально избегали крупных планов шведского актёра во время исполнения хита Dancing Queen.

В отличие от Пирса Броснана, который с энтузиазмом повторял движения, и Колина Фёрта, подходившего к танцу с иронией, Скарсгард чувствовал себя некомфортно. Ситуация повторилась на съёмках сиквела Mamma Mia! Here We Go Again в 2018 году.

Режиссёр Ол Паркер умолял актёра выполнить хореографию, на что Скарсгард отвечал потоком крепких выражений.

"Он кричал: "Я не могу этого делать!" — будто его заставляли прочитать арабскую поэзию во время прыжков со скакалкой", — с юмором добавила Барански.

Несмотря на протесты, актёр, известный по фильмам "Хороший охотник" и "Дюна", всё же выполнял требования. Сама Кристин отметила, что Стеллан — блестящий профессионал, хотя участие в музыкальном проекте далось ему тяжело.

Ранее Скарсгард признавался, что согласился на роль лишь из-за участия Броснана и Ферта, а его неумение петь и танцевать делало ситуацию абсурдной.

Уточнения

Сте́ллан Йон Ска́рсгард (швед. Stellan John Skarsgård; род. 13 июня 1951[…], Гётеборгс-Кристине, Гётеборг-Бохус) — шведский актёр.



«Mamma Mia 2» (англ. Mamma Mia! Here We Go Again) — американский мюзикл режиссёра Ола Паркера.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.