Игорь Петренко о детях от Климовой: за многое стыдно

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Игорь Петренко поделился тонкостями отцовства, совмещая воспитание пятерых детей с плотным графиком.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игорь Петренко

Актёр, у которого двое сыновей от Екатерины Климовой и три дочери от Кристины Бродской, признался: "К сожалению, из-за работы я чаще общаюсь с чужими детьми на съёмках, чем со своими".

Старший сын Матвей, обучающийся в Школе Олега Табакова, пошёл по стопам родителей. Младший, Корней, увлечён веб-дизайном — Петренко отмечает его талант, несмотря на редкие встречи: "Общаемся в основном по телефону, но воспитаны они отлично".

Актёр подчеркнул, что отношения с наследниками остаются доверительными.

Размышляя о жизни, Петренко не скрывает сожалений.

"Многое в прошлом вызывает стыд, но менять ничего не стал бы. Все ошибки сделали меня тем, кто я есть", — заявил он в интервью "7Дней".

Уточнения

И́горь Петро́вич Петре́нко (род. 23 августа 1977, Потсдам) — российский актёр театра и кино.

