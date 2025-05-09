Зрители в ожидании: что нового принесёт Шрек 5 с Зендеей в главной роли?

Инсайдер MyTimeToShineHello, известный утечками о киноновинках, раскрыл сюжет грядущего мультфильма "Шрек 5".
По данным блогера, главной героиней станет Фелиция — дочь Шрека и Фионы, которую озвучит актриса Зендея.
Сюжет развернётся вокруг магического проклятия: неосторожное заклинание Фелиции перенесёт Шрека и его верного друга Осла в реальный мир. Героям предстоит найти способ вернуться в сказочное болото, пока дочь пытается исправить ошибку, не зная тонкостей магии.
Студия DreamWorks пока не комментирует утечку и не публикует официальный синопсис. Ожидается, что детали проекта станут известны после выхода первого тизера. Премьера мультфильма намечена на 23 декабря 2026 года.
Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.
«Шрек» (англ Shrek) — американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм 2001 года, основанный на одноименной детской книге Уильяма Стейга.
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