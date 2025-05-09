Зрители в ожидании: что нового принесёт Шрек 5 с Зендеей в главной роли?

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Инсайдер MyTimeToShineHello, известный утечками о киноновинках, раскрыл сюжет грядущего мультфильма "Шрек 5".

Фото: Zendaya by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зендая Коулман

По данным блогера, главной героиней станет Фелиция — дочь Шрека и Фионы, которую озвучит актриса Зендея.

Сюжет развернётся вокруг магического проклятия: неосторожное заклинание Фелиции перенесёт Шрека и его верного друга Осла в реальный мир. Героям предстоит найти способ вернуться в сказочное болото, пока дочь пытается исправить ошибку, не зная тонкостей магии.

Студия DreamWorks пока не комментирует утечку и не публикует официальный синопсис. Ожидается, что детали проекта станут известны после выхода первого тизера. Премьера мультфильма намечена на 23 декабря 2026 года.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.



«Шрек» (англ Shrek) — американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм 2001 года, основанный на одноименной детской книге Уильяма Стейга.



