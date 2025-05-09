Кинокритик-иноагент Долин* о Михалкове: он думает, что публика его сильно любит

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Кинокритик Антон Долин* (признан в России иноагентом) в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" проанализировал творческую эволюцию Никиты Михалкова.

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

По его словам, режиссёр всегда тяготел к двум ключевым образам: "Чекисты и русские офицеры — его главные герои. Причём офицеров он любит чуть сильнее". Яркий пример — фильм "12", где Михалков сыграл персонажа, сочетающего обе эти ипостаси.

Долин отметил, что Михалков, несмотря на статус классика, давно отошёл от полнометражного кино. Причина — провал большинства его поздних работ.

"Он живёт с мыслью, что публика его обожает, но зрители не отвечают взаимностью. Поэтому переключился на "Бесогон" — низкобюджетный проект, где может свободно выражать взгляды", — заявил критик.

Кинокритик Антон Долин был внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ в октябре 2022 года за "осуществление политической деятельности".

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.



Анто́н Влади́мирович До́лин (при рождении Воробьёв; род. 23 января 1976, Москва, СССР) — российский журналист, кинокритик, радиоведущий.

