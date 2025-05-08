Иноагент в восторге: кинокритик Долин* радуется освобождению Ефремова

Кинокритик Антон Долин* (признан в России иноагентом) в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" прокомментировал освобождение Михаила Ефремова по УДО.
Он признался, что рад возвращению актёра.
"Надеюсь, ему удастся восстановиться после тяжелейшего опыта в колонии, который не пожелаешь даже врагу. Общество не должно требовать от него большего", — заявил Долин.
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова о досрочном освобождении 24 марта 2025 года. Актёр обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а право управлять автомобилем вернётся к нему лишь через три года.
Долин также подчеркнул необходимость психологической реабилитации для Ефремова: "Важно, чтобы он смог вернуться в профессию".
Ранее беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным заявлением.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.
Анто́н Влади́мирович До́лин (при рождении Воробьёв; род. 23 января 1976, Москва, СССР) — российский журналист, кинокритик, радиоведущий.
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