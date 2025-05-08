Иноагент в восторге: кинокритик Долин* радуется освобождению Ефремова

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Кинокритик Антон Долин* (признан в России иноагентом) в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" прокомментировал освобождение Михаила Ефремова по УДО.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Он признался, что рад возвращению актёра.

"Надеюсь, ему удастся восстановиться после тяжелейшего опыта в колонии, который не пожелаешь даже врагу. Общество не должно требовать от него большего", — заявил Долин.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова о досрочном освобождении 24 марта 2025 года. Актёр обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а право управлять автомобилем вернётся к нему лишь через три года.

Долин также подчеркнул необходимость психологической реабилитации для Ефремова: "Важно, чтобы он смог вернуться в профессию".

Ранее беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным заявлением.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



Анто́н Влади́мирович До́лин (при рождении Воробьёв; род. 23 января 1976, Москва, СССР) — российский журналист, кинокритик, радиоведущий.

