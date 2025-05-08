Нежные воспоминания о Жванецком: вдова раскрывает секреты его круга общения

Вдова Михаила Жванецкого Наталья рассказала о творческих симпатиях знаменитого сатирика.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Михаил Жванецкий

По её словам, супруг высоко ценил талант Юрия Стоянова, с которым поддерживал связь, а также восхищался игрой Сергея Маковецкого и Игоря Золотовицкого.

Особые отношения связывали Жванецкого с Евгением Гришковцом — их дружба, как отметила Наталья в разговоре с VOICE, была наполнена "нежной любовью и уважением".

Все трое актёров вошли в число участников фильма-концерта "Жванецкий", премьера которого запланирована на 15 мая. Вдова также выделила выступление 26-летнего Глеба Калюжного, прочитавшего с "трепетом" миниатюру "Снег".

Несмотря на уход сатирика, Наталья продолжает общаться с его близким окружением: встречается с Нонной Гришаевой и актёрами "Квартета И" на домашних вечерах. При этом она подчеркнула, что при жизни у Михаила Михайловича было немного друзей, но каждый из них занимал особое место в его сердце.

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Уточнения

Михаил Маньевич (Миха́йлович) Жване́цкий (6 марта 1934, Одесса, Украинская ССР, СССР — 6 ноября 2020, Москва, Россия) — русский советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр.

