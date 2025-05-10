Павел Деревянко раскрыл тайну: почему он два года носил чужую фамилию?

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Было время, когда актёр Павел Деревянко носил другую фамилию. Ему казалось, что собственная фамилия звучит неблагозвучно, поэтому он решил взять себе более "благородный" вариант. Об этом Павел рассказал в шоу Кино Mail "Актёрская студия".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Деревянко

Актёр принял решение взять псевдоним, когда учился в ГИТИСе и играл кота Бегемота в спектакле "Мастер и Маргарита". Когда Деревянко увидел свою фамилию на афише, он понял, что она ему не очень нравится. В результате Павел целых два года носил псевдоним Светлый.

"Но потом я понял, что я всё-таки Деревянко, хотя внутри я на самом деле светлый", — с улыбкой рассказал актёр.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

