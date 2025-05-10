Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше кода, меньше прокрутки: монитор с нестандартным экраном
Старение кожи: 5 мифов, которые мешают вам выглядеть моложе
Уход за ароматным горошком для длительного цветения
Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР
Загадка принцессы Хатшепсут: анализ ДНК расскажет правду о жизни древнеегипетской правительницы
Одна привычка — и дряблость уходит: проверенный способ подтянуть тело после 50
Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов
Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы
Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман

Павел Деревянко раскрыл тайну: почему он два года носил чужую фамилию?

0:43
Кино

Было время, когда актёр Павел Деревянко носил другую фамилию. Ему казалось, что собственная фамилия звучит неблагозвучно, поэтому он решил взять себе более "благородный" вариант. Об этом Павел рассказал в шоу Кино Mail "Актёрская студия".

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павел Деревянко

Актёр принял решение взять псевдоним, когда учился в ГИТИСе и играл кота Бегемота в спектакле "Мастер и Маргарита". Когда Деревянко увидел свою фамилию на афише, он понял, что она ему не очень нравится. В результате Павел целых два года носил псевдоним Светлый.

"Но потом я понял, что я всё-таки Деревянко, хотя внутри я на самом деле светлый", — с улыбкой рассказал актёр.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
Домашние животные
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета Аудио 
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Больше кода, меньше прокрутки: монитор с нестандартным экраном
Старение кожи: 5 мифов, которые мешают вам выглядеть моложе
Уход за ароматным горошком для длительного цветения
Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР
Загадка принцессы Хатшепсут: анализ ДНК расскажет правду о жизни древнеегипетской правительницы
Одна привычка — и дряблость уходит: проверенный способ подтянуть тело после 50
Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов
Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы
Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман
Будущее уже в салоне: LG показала трансформируемый дисплей для авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.