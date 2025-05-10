Павел Деревянко раскрыл тайну: почему он два года носил чужую фамилию?

Было время, когда актёр Павел Деревянко носил другую фамилию. Ему казалось, что собственная фамилия звучит неблагозвучно, поэтому он решил взять себе более "благородный" вариант. Об этом Павел рассказал в шоу Кино Mail "Актёрская студия".
Актёр принял решение взять псевдоним, когда учился в ГИТИСе и играл кота Бегемота в спектакле "Мастер и Маргарита". Когда Деревянко увидел свою фамилию на афише, он понял, что она ему не очень нравится. В результате Павел целых два года носил псевдоним Светлый.
"Но потом я понял, что я всё-таки Деревянко, хотя внутри я на самом деле светлый", — с улыбкой рассказал актёр.
Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
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