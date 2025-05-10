Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питание, которое делает лицо старше — даже у тех, кто не курит
Доберман привёл в ярость Сергея Зверева: стилист устроил скандал в сквере и отобрал у хозяйки собаки телефон
Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан
Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район
Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался
Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали
Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае
Кусочек Солнечной системы, который не должен был остаться целым — и тем более летучим
Индукция или электричество: какую панель вы пожалеете, что выбрали

10 шедевров кино, которые нельзя пропустить: рекомендация от звезды Белого лотоса

1:16
Кино » Зарубежное кино

Кэрри Кун, звезда сериалов "Белый лотос" и "Позолоченный век", составила список из 10 фильмов, обязательных к просмотру.

Кино
Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кино

В подборку, опубликованную на портале Criterion, вошли как классика, так и неожиданные ленты. Например, французский ромком "Мамочка и шлюха" Жана Эсташа, который актриса сравнила с атмосферой её знаменитого сериала.

Особое место в списке заняла драмеди "Танцор Джо-Джо, это твоя жизнь" Ричарда Приора.

"Никогда не видела эту работу, но Приор — гений. Не терпится погрузиться", — поделилась Кун.

В топ также попали недооценённая романтическая комедия "Перекрёсток Делэнси" и японский хит "Годзилла против Биолланте", который, по словам актрисы, "обязательно оценит её сын-фанат монстров".

Среди рекомендаций — шедевры Вима Вендерса ("Париж, Техас"), Тодда Солондза ("Счастье") и Майка Ли ("Обнажённая").

Не забыла Кун и о европейском арт-хаусе: в список вошли работы Барбары Лоден и циклы Эрика Ромера.

"Эти фильмы — как путешествие через эпохи и жанры. Каждый найдёт что-то своё", — резюмировала актриса.

Уточнения

Кэ́рри Алекса́ндра Кун (англ. Carrie Alexandra Coon, род. 24 января 1981, Копли, Огайо, США) — американская актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Они нас слышат: загадочный сигнал из глубины космоса
Наука и техника
Они нас слышат: загадочный сигнал из глубины космоса Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер Сводка с фронта: Запад ждёт российский Орешник, к Зеленскому приехала коалиция желающих Дмитрий Плотников
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Последние материалы
Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан
Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район
Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае
Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали
Кусочек Солнечной системы, который не должен был остаться целым — и тем более летучим
Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался
Индукция или электричество: какую панель вы пожалеете, что выбрали
Москва теоретически готова рассмотреть 30-дневное прекращение огня на Украине
Сладкий редис без горечи: всё дело в одной ложке удобрения
Скумбрия на мангале — проще, чем вы думали, и вкуснее, чем ожидали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.