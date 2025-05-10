10 шедевров кино, которые нельзя пропустить: рекомендация от звезды Белого лотоса

Кэрри Кун, звезда сериалов "Белый лотос" и "Позолоченный век", составила список из 10 фильмов, обязательных к просмотру.
В подборку, опубликованную на портале Criterion, вошли как классика, так и неожиданные ленты. Например, французский ромком "Мамочка и шлюха" Жана Эсташа, который актриса сравнила с атмосферой её знаменитого сериала.
Особое место в списке заняла драмеди "Танцор Джо-Джо, это твоя жизнь" Ричарда Приора.
"Никогда не видела эту работу, но Приор — гений. Не терпится погрузиться", — поделилась Кун.
В топ также попали недооценённая романтическая комедия "Перекрёсток Делэнси" и японский хит "Годзилла против Биолланте", который, по словам актрисы, "обязательно оценит её сын-фанат монстров".
Среди рекомендаций — шедевры Вима Вендерса ("Париж, Техас"), Тодда Солондза ("Счастье") и Майка Ли ("Обнажённая").
Не забыла Кун и о европейском арт-хаусе: в список вошли работы Барбары Лоден и циклы Эрика Ромера.
"Эти фильмы — как путешествие через эпохи и жанры. Каждый найдёт что-то своё", — резюмировала актриса.
Кэ́рри Алекса́ндра Кун (англ. Carrie Alexandra Coon, род. 24 января 1981, Копли, Огайо, США) — американская актриса.
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