10 причин моей ненависти возвращаются — но с каким поворотом?

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Режиссёр Гил Юнгер, автор культовой подростковой комедии "10 причин моей ненависти" (1999), объявил о работе над трилогией сиквелов.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Съемки

Как сообщает Deadline, первый проект, "10 причин, почему я ненавижу встречаться", уже находится в разработке. Сценарий Юнгер пишет в соавторстве с Найей Элль Джеймс, а в планах — продолжения о браке и детях: "10 причин моей ненависти к браку" и "10 причин моей ненависти к детям".

Оригинальный фильм, вольная адаптация шекспировского "Укрощения строптивой", рассказывал историю школьника, подстроившего роман между строптивой Кэт (Джулия Стайлз) и хулиганом Патриком (Хит Леджер).

Несмотря на комедийный антураж, лента стала хитом благодаря химии актёров и неожиданному повороту сюжета. Юнгер надеется привлечь Стайлз к новым проектам и посвятить работы памяти Леджера, трагически ушедшего в 2008 году.

Уточнения

«10 причин моей ненависти» (англ. 10 Things I Hate About You) — художественный фильм, вольная экранизация пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

